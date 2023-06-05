Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю

Цільовий показник за індексом MSCI China був знижений з 80 до 70 пунктів, а за Hang Seng China Enterprises — з 8250 до 7320 пунктів. Оновлені прогнози передбачають зростання до червня 2024 приблизно на 11% і 13% відповідно.

При цьому Morgan Stanley віддають перевагу акціям, які торгуються на материкових біржах Китаю. Прогноз з індексу CSI передбачає, що до червня 2024 року бенчмарк зросте на 20,2%, до 4620 пунктів.

І хоча в Morgan Stanley припускають, що китайський ринок знову почне випереджати зростання в другому півріччі, для цього потрібно подолати ряд значних перешкод.

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Нагадаємо

Минулого тижня Goldman Sachs також знизив свій прогноз щодо індексу MSCI China з 80 до 74 пунктів через побоювання щодо доходів китайських компаній і слабшого юаня.

При цьому взимку банки, навпаки, підвищували свої таргети за китайськими індексами для впевненого відновлення економіки країни після кількох років антиковидних обмежень. Але макроекономічна статистика виявилася гіршою за очікуване.