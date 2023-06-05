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5 червня 2023, 16:27 Читать на русском

Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю

Morgan Stanley слідом за Goldman Sachs погіршив прогноз щодо китайського ринку акцій через більш повільне зростання прибутку компаній, погіршення перспектив юаня та геополітичної напруженості, передає Bloomberg.

Morgan Stanley слідом за Goldman Sachs погіршив прогноз щодо китайського ринку акцій через більш повільне зростання прибутку компаній, погіршення перспектив юаня та геополітичної напруженості, передає Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз Morgan StanleyЦільовий показник за індексом MSCI China був знижений з 80 до 70 пунктів, а за Hang Seng China Enterprises — з 8250 до 7320 пунктів.

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Прогноз Morgan Stanley

Цільовий показник за індексом MSCI China був знижений з 80 до 70 пунктів, а за Hang Seng China Enterprises — з 8250 до 7320 пунктів. Оновлені прогнози передбачають зростання до червня 2024 приблизно на 11% і 13% відповідно.

При цьому Morgan Stanley віддають перевагу акціям, які торгуються на материкових біржах Китаю. Прогноз з індексу CSI передбачає, що до червня 2024 року бенчмарк зросте на 20,2%, до 4620 пунктів.

І хоча в Morgan Stanley припускають, що китайський ринок знову почне випереджати зростання в другому півріччі, для цього потрібно подолати ряд значних перешкод.

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Нагадаємо

Минулого тижня Goldman Sachs також знизив свій прогноз щодо індексу MSCI China з 80 до 74 пунктів через побоювання щодо доходів китайських компаній і слабшого юаня.

При цьому взимку банки, навпаки, підвищували свої таргети за китайськими індексами для впевненого відновлення економіки країни після кількох років антиковидних обмежень. Але макроекономічна статистика виявилася гіршою за очікуване.

У результаті JPMorgan Chase, Nomura і Barclays погіршили свої прогнози щодо зростання ВВП Китаю в 2023 році.

Зокрема, JPMorgan знизив прогноз із 6,4% до 5,9%, Nomura — з 5,9% до 5,5%. Економісти Barclays заявили, що «зростання на 5,6% цього року зараз недосяжне», встановивши нову мету на цей рік у 5,3%.

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Джерело: Мінфін
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