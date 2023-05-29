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29 травня 2023, 13:01 Читать на русском

Після перемоги Ердогана турецька ліра впала на 0,4%

Курс турецької ліри впав після перемоги Реджепа Ердогана у другому турі президентських виборів, пише Bloomberg.

Курс турецької ліри впав після перемоги Реджепа Ердогана у другому турі президентських виборів, пише Bloomberg.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПадіння ліриСтаном на ранок ліра втратила майже 0,4%, опустившись до 20,04 ліри за долар. 26 травня курс ліри знизився до рекордно низької позначки у 20,6 за долар.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння ліри

Станом на ранок ліра втратила майже 0,4%, опустившись до 20,04 ліри за долар. 26 травня курс ліри знизився до рекордно низької позначки у 20,6 за долар.

Прогнози аналітиків

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що ліра може обвалитися на 29%, до 26 лір за долар, швидше, ніж очікувалося раніше, і до кінця 2023 торгуватися по 28 лір за долар. Такий сценарій ймовірний, якщо Ердоган продовжить дотримуватись своєї економічної політики, утримуючи ключову ставку центрального банку на низькому рівні.

Аналітики Wells Fargo & Co очікують, що до кінця поточного кварталу ліра подешевшає до 23 ліри за долар.

«Перемога Ердогана не влаштовує жодного іноземного інвестора», — заявив в коментарі Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малік. «За дуже високої інфляції, дуже низьких відсоткових ставок та відсутності чистих валютних резервів може настати хвороблива криза, яка торкнеться всіх активів», — вважає він.

«Очевидно, що нинішня модель економіки не працює», — зазначив фінансовий менеджер Strateji Portfoy у Стамбулі Бурак Четінджекер. Він не виключає, що Ердоган розуміє потребу в помірному переході до більш традиційної політики в найближчому майбутньому. «Будь-який сигнал про це ринок вітатиме», — наголосив аналітик.

Занепокоєння інвесторів

Інвестори дедалі більше занепокоєні тим, що Ердоган, який займає свою посаду вже два десятиліття, продовжуватиме свою «нетрадиційну економічну політику», яка могла спровокувати галопуючу інфляцію та глибоке падіння ліри.

«Ми вважаємо, що найбільш вірогідним шляхом розвитку за Ердогана буде продовження неортодоксальної політики, що характеризується низькими відсотковими ставками, обмежувальним валютним регулюванням і високою інфляцією», — заявив економіст Capital Economics Джеймс Рейлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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