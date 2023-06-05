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5 червня 2023, 13:06 Читать на русском

Невідомий трейдер заробив $7,5 мільйона на законі Байдена про держборг США

У США невідомий трейдер зміг заробити близько $7,5 млн, купивши 100 000 кіл-опціонів (дають право на купівлю акцій за заздалегідь обумовленою ціною зі сплатою комісії) компанії Equitrans Midstream Corp., яка бере участь у будівництві газопроводу Mountain Valley. Про це повідомляє Bloomberg.

У США невідомий трейдер зміг заробити близько $7,5 млн, купивши 100 000 кіл-опціонів (дають право на купівлю акцій за заздалегідь обумовленою ціною зі сплатою комісії) компанії Equitrans Midstream Corp., яка бере участь у будівництві газопроводу Mountain Valley.
Фото: freepik.com

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Що відомо

Трейдер здійснив угоду 24 травня, за кілька днів до того, як президент США Джо Байден оголосив про угоду з республіканцями за законом про держборг, одним із пунктів якого стало відновлення будівництва Mountain Valley. При цьому раніше плани відновити заморожений проєкт не повідомлялося.

Той факт, що трейдер поставив на зростання акцій Equitrans, які минулого року впали на 35%, а після рішення щодо держборгу злетіли на 49%, може говорити про витік інформації, пише Bloomberg.

Читайте: Дефолт скасовується: Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу

«Завдання слідчих полягає не тільки в тому, щоб дізнатися, чи було передано інформацію, а й у тому, щоб розкрити наміри, з якими вона передавалася», — заявив агентству голова правозастосовчої практики Комісії з цінних паперів і бірж у Кадваладері Філіп Кхінда.

«Ці угоди викликають серйозні побоювання. Виникає питання: чи справді це збіг?» — погодився Ден Тейлор, професор Уортонської школи, який спеціалізується на інсайдерській торгівлі.

В Equitrans агентству заявили, що ні компанія, ні її керівники не були залучені до операції з кол-опціонами.

Довідка

Mountain Valley Pipeline — газопровід завдовжки 489 км, що йде з північно-західної частини штату Західна Віргінія до південних районів штату Віргінія. Будівництво трубопроводу розпочалося у 2018 році, зараз воно знаходиться на фінальній стадії.

Джерело: Мінфін
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