Влада США може підвищити вимоги до капіталу великих банків на 20%

Американські регулятори у червні запропонують підвищити загальні вимоги до достатності капіталу великих банків у середньому приблизно на 20%, пише The Wall Street Journal.

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Що це означає

Реформа покликана зміцнити відновлювальний потенціал банківської системи після краху низки середніх за розміром кредитних організацій раніше цього року.

Масштаб змін залежатиме від діяльності банку. Найбільше підвищать вимоги для так званих мегабанків із суттєвими трейдинговими операціями.

Крім того, можуть серйозно підвищити вимоги для організацій, які сильно залежать від комісійних доходів (наприклад, інвестиційно-банківська сфера або сегмент управління станами).

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Очікується, що реформа стане першою з кількох заходів щодо посилення правил для Уолл-стріт. У галузі вважають, що підвищення вимог може стимулювати подальшу консолідацію сектора та ускладнити отримання кредитів для американців.

Федеральна резервна система (ФРС) ще в березні розглядала можливість підвищення вимог до капіталу та ліквідності банків з активами від $100 млрд. Наразі найжорсткіші правила діють для організацій з активами від $250 млрд.