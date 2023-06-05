Курс валют на 5 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 5 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці не змінився, а у продажу знизився на 10 копійок. Євро у покупці втратило 20 копійок, а у продажу 10 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 7 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Курс євро знизився на 8 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,45 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,13−37,25, євро — 40,17−40,32 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,10−39,49 грн/євро.

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