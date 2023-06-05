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5 червня 2023, 11:10 Читать на русском

Обсяги торгів на криптовалютних біржах знизилися до 2020 року

За даними аналітичного сервісу Kaiko, обсяг торгів на централізованих криптовалютних біржах знизився до $5 млрд на день. Про це пише bits.media.

За даними аналітичного сервісу Kaiko, обсяг торгів на централізованих криптовалютних біржах знизився до $5 млрд на день.
Фото: lb.ua

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Падіння обсягів торгів

Такі ж показники були у 2020 році, перед масштабним зростанням курсу біткоїну.

Зважаючи на графік, максимальні обсяги торгів знижуються з травня 2021 року. Тоді рекордними обсягами вважалося близько $300 млрд на день. У травні 2022 року показник становив $230 млрд.

У квітні 2023 року обсяг торгів на CEX сягав $100 млрд, але за останні тижні середній обсяг торгів знизився до $5 млрд.

Як зазначив співзасновник компанії Reflexivity Research Уїлл Клементе (Will Clemente), це показує апатію на ринку. При цьому трейдери, які продовжують торгувати можуть отримати помітний прибуток.

Читайте: Венчурні інвестиції у криптофірми у 2023 році становили $3,8 мільярда

«Ринок, загалом, знаходиться в періоді апатії та капітуляції — у великих мас трейдерів відсутній спекулятивний інтерес, але це відкриває можливості для тих, хто продовжує залишатися на ринку», — зазначив Клементе.

На ринку децентралізованих майданчиків ситуація дещо краща — середні обсяги торгів стабільні з середини минулого року. При цьому загальний обсяг заблокованих коштів у проєктах DEX залишається стабільним.

Тобто аналітики не спостерігають міграції трейдерів із централізованих на децентралізовані майданчики. На початку травня повідомлялося, що обсяги торгів на спотовому ринку помітно зменшилися.

Аналітики пов'язали це із поверненням комісій за торгівлю на найбільшій біржі Binance.

Джерело: Мінфін
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