Домінування долара може поступитися місцем «триполярній» валютній системі

Експерти відзначають стабільність статусу долара як світової резервної валюти , якій нічого не загрожує найближчим часом, проте згодом дві інші валюти — юань і євро , швидше за все, випередять його, пише Business Insider.

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Думка економістів

На думку економіста, генерального директора Eurizon SLJ Стівена Джена, у майбутньому складеться режим так званої «триполярної» резервної валютної системи.

Нещодавно він зазначив, що номінальна частка долара у світових резервах скоротилася у 10 разів швидше, ніж за останні 20 років. І хоча долар збереже за собою статус світової резервної валюти, йому доведеться поділяти його з іншими.

Найкращі шанси як претендентів Джен відзначив євро та юань.

Щодо останнього, то фінансовий сектор Китаю спочатку має покращитися, щоб просувати юань. На сьогодні поки іноземні інвестори уникають купувати китайські акції та облігації. Оскільки в країні діє контроль за рухом капіталу, то юаню буде важко стати життєздатною міжнародною валютою.

Поки що розрахунки у двосторонній торгівлі інших країн у юанях невеликі і не можуть зрівнятися за обсягами з тим самим євро.