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4 червня 2023, 15:20 Читать на русском

Домінування долара може поступитися місцем «триполярній» валютній системі

Експерти відзначають стабільність статусу долара як світової резервної валюти, якій нічого не загрожує найближчим часом, проте згодом дві інші валюти — юань і євро, швидше за все, випередять його, пише Business Insider.

Експерти відзначають стабільність статусу долара як світової резервної валюти, якій нічого не загрожує найближчим часом, проте згодом дві інші валюти — юань і євро, швидше за все, випередять його, пише Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДумка економістівНа думку економіста, генерального директора Eurizon SLJ Стівена Джена, у майбутньому складеться режим так званої «триполярної» резервної валютної системи.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Думка економістів

На думку економіста, генерального директора Eurizon SLJ Стівена Джена, у майбутньому складеться режим так званої «триполярної» резервної валютної системи.

Нещодавно він зазначив, що номінальна частка долара у світових резервах скоротилася у 10 разів швидше, ніж за останні 20 років. І хоча долар збереже за собою статус світової резервної валюти, йому доведеться поділяти його з іншими.

Найкращі шанси як претендентів Джен відзначив євро та юань.

Щодо останнього, то фінансовий сектор Китаю спочатку має покращитися, щоб просувати юань. На сьогодні поки іноземні інвестори уникають купувати китайські акції та облігації. Оскільки в країні діє контроль за рухом капіталу, то юаню буде важко стати життєздатною міжнародною валютою.

Поки що розрахунки у двосторонній торгівлі інших країн у юанях невеликі і не можуть зрівнятися за обсягами з тим самим євро.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
engine
engine
4 червня 2023, 15:42
#
Лол, китайский агент не палится. Я уж больше поверю что гривна станет мировой валютой, чем китайская резанная бумага, которую компартия вертит как хочет.

И вообще, триполярная валютная система — это золото-тушенка-патроны, а не китайский мусор.
+
+10
Kaleso
Kaleso
4 червня 2023, 18:04
#
Згідний там юань контроль курс і влада як хоче так і робить і всім бігти в юань не бачу якось сенсу
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
4 червня 2023, 16:53
#
Ну это после колонизации Марса, осталось ждать-фигня,93 года…
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