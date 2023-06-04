Стратег Bank of America попередив про те, що у техсекторі виник «baby bubble»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 червня 2023, 14:18 Читать на русском

Стратег Bank of America попередив про те, що у техсекторі виник «baby bubble»

Інвестори в травні вклали рекордні суми в акції технологічних компаній, що призвело до появи «бульбашки» (baby bubble) у цьому секторі, написав стратег Bank of America Майкл Хартнетт в аналітичній записці. Про це пише Bloomberg.

Інвестори в травні вклали рекордні суми в акції технологічних компаній, що призвело до появи «бульбашки» (baby bubble) у цьому секторі, написав стратег Bank of America Майкл Хартнетт в аналітичній записці.
Фото: arstechnica.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Попередження від стратега

Акції техкомпаній зросли на 32% цього року, при цьому новий імпульс зростання вони отримали у травні на ажіотажі навколо технологій штучного інтелекту (ШІ) — завдяки йому, зокрема, капіталізація виробника Nvidia перевищила наприкінці минулого місяця $1 трлн.

Фонди, орієнтовані на технологічний сектор, залучили $8,5 млрд на тижні, що завершився 31 травня, що стало новим рекордом, пише стратег Bank of America у записці з посиланням на дані EPFR Global.

Читайте також: 5 провісників кризи вже тут: чи вистачить магії ІІ, щоб їх подолати

Те, наскільки крутим було це ралі, викликає побоювання, зазначає Хартнетт. Він вказує і на значну розбіжність індексу Nasdaq 100, який відслідковує динаміку котирувань 100 найбільших і найліквідніших компаній на Nasdaq, з індексом Russell 2000, що відстежує активи 2000 американських компаній із малою капіталізацією.

Раніше аналітики Citigroup попередили, що довгі позиції щодо ф'ючерсів Nasdaq 100 знаходяться на максимальному рівні за три роки, через що зростають ризики.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами