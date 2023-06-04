Стратег Bank of America попередив про те, що у техсекторі виник «baby bubble»

Інвестори в травні вклали рекордні суми в акції технологічних компаній, що призвело до появи «бульбашки» (baby bubble) у цьому секторі, написав стратег Bank of America Майкл Хартнетт в аналітичній записці. Про це пише Bloomberg.

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Попередження від стратега

Акції техкомпаній зросли на 32% цього року, при цьому новий імпульс зростання вони отримали у травні на ажіотажі навколо технологій штучного інтелекту (ШІ) — завдяки йому, зокрема, капіталізація виробника Nvidia перевищила наприкінці минулого місяця $1 трлн.

Фонди, орієнтовані на технологічний сектор, залучили $8,5 млрд на тижні, що завершився 31 травня, що стало новим рекордом, пише стратег Bank of America у записці з посиланням на дані EPFR Global.

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Те, наскільки крутим було це ралі, викликає побоювання, зазначає Хартнетт. Він вказує і на значну розбіжність індексу Nasdaq 100, який відслідковує динаміку котирувань 100 найбільших і найліквідніших компаній на Nasdaq, з індексом Russell 2000, що відстежує активи 2000 американських компаній із малою капіталізацією.

Раніше аналітики Citigroup попередили, що довгі позиції щодо ф'ючерсів Nasdaq 100 знаходяться на максимальному рівні за три роки, через що зростають ризики.