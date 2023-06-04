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4 червня 2023, 10:22 Читать на русском

НБУ перерахував на потреби оборони вже майже 25,3 мільярда гривень

Із початку війни зі спеціальному рахунку, відкритого Національним банком, на потреби оборони перераховано майже 25,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Із початку війни зі спеціальному рахунку, відкритого Національним банком, на потреби оборони перераховано майже 25,3 млрд грн.
Фото: rbc.ua

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Скільки перерахував НБУ

«Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 25,3 млрд грн, у травні — майже 1,3 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Загалом на спецрахунок, відкритий для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 26,3 млрд грн в еквіваленті, за травень — майже 770 млн грн.

Станом на 1 червня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,0 млрд грн.

За інформацією регулятора, на 1 червня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 90,6 млн грн.

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За травень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло понад 3,4 млн грн.

Джерело: Мінфін
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