НБУ перерахував на потреби оборони вже майже 25,3 мільярда гривень

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Скільки перерахував НБУ

«Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 25,3 млрд грн, у травні — майже 1,3 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Загалом на спецрахунок, відкритий для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло майже 26,3 млрд грн в еквіваленті, за травень — майже 770 млн грн.

Станом на 1 червня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,0 млрд грн.

За інформацією регулятора, на 1 червня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 90,6 млн грн.

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За травень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло понад 3,4 млн грн.