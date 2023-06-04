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4 червня 2023, 11:03 Читать на русском

Україна збільшила імпорт електроенергії зі Словаччини у 3 рази

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на суботу зріс у 3,2 рази порівняно з п’ятницею — до 3477 МВт-год на добу. Про це свідчать дані мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, пише Цензор.нет.

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на суботу зріс у 3,2 рази порівняно з п’ятницею — до 3477 МВт-год на добу.
Фото: mind.ua

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Що відомо

За даними аукціонної платформи НЕК «Укренерго», на суботу трейдери викупили перетин для імпорту зі Словаччини на рівні 7,1 тис. МВт-год на добу, при цьому максимальну потужність 350 МВт забронювали на 12 годин доби.

Внаслідок конкуренції, ціна перетину у певний час зросла до 222,2 грн/МВт-год. В аукціоні з розподілу перетину брали участь одразу 16 компаній, що у 2−4 рази більше, ніж у перші дні червня.

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«На вихідні ціни в Словаччині суттєво нижчі, ніж ціни на електроенергію в Україні. Така тенденція спостерігається вже кілька тижнів поспіль, що дає можливість забезпечити додаткові обсяги електроенергії для підтримки енергосистеми України», — прокоментував активізацію трейдерів керівник «Енергетичної компанії України» (ЕКУ).) Віталій Бутенко.

За даними ENTSO-E, експорт електроенергії у суботу до Польщі відсутній (у п'ятницю було 1000 Мт-год на добу), щодо Молдови дані як щодо імпорту, так і щодо експорту не відображаються з початку червня.

Нагадаємо

Україна в травні експортувала близько 41 тис. МВт, імпортувала вдвічі менше — близько 20 тис. МВт.

Експорт е/е здійснювався в Молдову і становив 23,3 МВт-год, і в Польщу — 17,6 МВт-год.

Джерело: Мінфін
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