Міністр енергетики розповів, що буде з тарифами на електроенергію до кінця року

До кінця року тарифи на електроенергію для населення більше не підвищуватимуться. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», повідомляє пресслужба міненерго.

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Вимушений крок

За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.

Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів.

«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі», — зазначив Галущенко.

Чи будуть віялові відключення

Він також наголосив, що попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.

За словами міністра енергетики, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно до 250 грн.