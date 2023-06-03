Внаслідок вчорашньої негоди в Київській області запроваджені аварійні відключення світла. Без електропостачання залишаються близько 16 тисяч абонентів у 11 населених пунктах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
В Київській області без світла залишаються 16 тисяч абонентів
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«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 — частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6−10 кВ та 673 трансформаторних підстанції», — йдеться в повідомленні.
Де найбільше відключень
Найбільше відключень спостерігається:
- в Броварському районі;
- в Бориспільському районі;
- в Бучанському районі.
До ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.
«Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок… Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю», — додали енергетики.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що вчора, 2 червня, у Києві та області через негоду частково зникло світло. У Київській області відключення були у Фастівському та Бучанському районах.
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