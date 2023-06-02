У Києві та області негода спричинила відключення електроенергії в деяких районах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У Києві та області через негоду частково зникло світло. Де проблеми з електроенергією
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Відключення
За словами ДТЕК, наразі вже зафіксовано відключення, пов'язані з негодою, у трьох районах столиці:
- Подільському,
- Святошинському,
- Оболонському.
У Київській області відключення у Фастівському та Бучанському районах.
«Наші аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди», — йдеться в повідомленні.
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В ДТЕК також нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередач.
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