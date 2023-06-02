Україна в травні імпортувала вдвічі менше електроенергії, ніж експортувала

Україна в травні експортувала близько 41 тис. МВт, імпортувала вдвічі менше — близько 20 тис. МВт. Про це свідчать оприлюднені дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Експорт

Експорт електроенергії здійснювався в:

Молдову — 23,3 МВт-год,

Польщу — 17,6 МВт-год.

В останній тиждень травня, після того, як було заявлено про вихід низки енергоблоків у ремонт, експорт здійснювався лише 29 числа — 800 МВт-год до Польщі в нічні години, а оператор системи передачі НЕК «Укренерго» наприкінці травня взагалі не проводив аукціонів із розподілу потужності для експорту, за винятком кількох годин у певні дні.

Імпорт

Імпорт здійснювався зі:

Словаччини — близько 18 тис. МВт-год,

Молдови — близько 2 тис. МВт-год.

При цьому імпорт істотно зріс починаючи з 20 травня — майже в шість разів проти першої половини місяця.

Разом із тим, експорт знизився втричі порівняно з першими двома тижнями травня.

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При цьому в травні трейдери через зростаючий попит на експорт і обмеження щодо його здійснення вперше почали оплачувати перетин для експорту до Молдови та Польщі (по лінії ХАЕС-Жешув) — відповідно 1,8 млн грн і 0,5 млн грн. Також на 1,3 млн грн було оплачено перетин для імпорту зі Словаччини в певні дні.