НБУ доручив перевіряти включення клієнтів банків до санкційних списків

Банки під час здійснення заходів щодо управління ризиками мають ураховувати факти включення клієнтів до санкційних списків іноземних держав та міждержавних об'єднань. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі від 2 червня 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ .

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Чому банкам доцільно враховувати іноземні санкції щодо своїх клієнтів

Як зазначається в листі, враховуючи глобальний та безпрецедентний санкційний режим проти суб'єктів російської федерації, республіки білорусь та Ірану у відповідь на загрозу незалежності, державному суверенітету та територіальній цілісності України, фінансові установи мають застосовувати додаткові заходи обачливості з метою управління ризиками у зв’язку із застосуванням санкцій країнами-партнерами.

Нацбанк наголошує, що, крім репутаційних ризиків для банку, пов’язаних з обслуговуванням підсанкційних клієнтів, також існують ризики блокування коштів, пов’язані зі здійсненням операцій таких клієнтів через кореспондентські рахунки, відкриті в банках іноземних юрисдикцій.

Що рекомендує НБУ, аби запобігти таким ризикам

Банки мають регламентувати у внутрішніх документах з фінансового моніторингу такі питання:

включити до переліку критеріїв ризику за типом клієнта ознаку застосування санкцій іноземними державами та міждержавними об'єднаннями;

визначити перелік іноземних держав, міждержавних об'єднань, санкційні обмеження яких ураховуються під час оцінки ризиків клієнтів;

з урахуванням ризик-апетиту банку/групи визначити підхід до встановлення та підтримання ділових відносин з клієнтами, внесеними до визначених іноземних санкційних списків;

додатково передбачити можливість виявлення серед клієнтів осіб, кінцевими бенефіціарними власниками/власниками істотної участі (з часткою понад 50%) в яких є особи, внесені до визначених іноземних санкційних списків.

«Зазначені заходи спрямовані на підвищення ефективності управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, актуальність яких значно зросла в умовах повномасштабної збройної агресії проти України та посилення глобального санкційного режиму проти агресора і країн, що надають йому підтримку», — йдеться в повідомленні.