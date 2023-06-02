Суд заарештував нову порцію активів дружини колишнього нардепа Віктора Медведчука. Вартість заблокованих активів Оксани Марченко становить майже 740 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Суд заарештував активи дружини Медведчука ще на майже 740 мільйонів
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Деталі
Заарештовано акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області. Мова йде про корпоративні права в компаніях:
- «Ексімнафтопродукт»,
- «Синтез Ойл»,
- «Синтез Транзит»,
- «Укрлоудсистем»,
- «Одеснафтопродукт»,
- «Чорноморський паливний термінал»,
- «Альбіон Коммодітіз».
Зазначається, що Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.
«Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави», — йдеться в повідомленні.
Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
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Нагадаємо
Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
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