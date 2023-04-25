За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко, дружини екснардепа Віктора Медведчука, в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Суд арештував акції дружини Медведчука у металургійному гіганті України на понад 1 мільярд
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими Марченко володіє через чотири офшорні компанії.
Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній Європи.
Зазначається, що арешт активів необхідний, аби упередити їхній продаж чи перереєстрацію на підставних осіб, і в подальшому дозволить передати на користь держави, додають правоохоронці.
Раніше майно Оксани Марченко було арештовано на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі