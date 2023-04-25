Суд арештував акції дружини Медведчука у металургійному гіганті України на понад 1 мільярд

За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко, дружини екснардепа Віктора Медведчука, в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими Марченко володіє через чотири офшорні компанії.

Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній Європи.

Зазначається, що арешт активів необхідний, аби упередити їхній продаж чи перереєстрацію на підставних осіб, і в подальшому дозволить передати на користь держави, додають правоохоронці.

Раніше майно Оксани Марченко було арештовано на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.