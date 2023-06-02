Курс валют на 2 червня: долар подешевшав на 10 копійок

У п'ятницю, 2 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,05−37,50 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,40, євро — 40,25−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,39−39,77 грн/євро.

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