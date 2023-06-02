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2 червня 2023, 9:32 Читать на русском

Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США

Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року.
Фото: wikipedia.org

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У США сенатори проголосували за угоду досягнуту президентом Джо Байденом та керівником республіканської більшості у Палаті представників Маккарті про зупинення дії ліміту держборгу до 1 січня 2025 року.

Ініціативу підтримали 63 сенатори, ще 36 проголосували проти. Раніше законопроект схвалили у Палаті представників. Таким чином Конгрес виступив за підвищення ліміту держборгу.

Тепер документ має підписати Джо Байден.

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Минулого тижня Байден та лідер республіканців Кевін Маккарті заявили, що дійшли принципової угоди з цього питання. Закон має підвищити ліміт держборгу на два роки, а також обмежити витрати, не пов'язані з обороною, до рівня поточного фінансового року на 2024 та 2025 роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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