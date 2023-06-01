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1 червня 2023, 19:36 Читать на русском

Росія не може вивести з Індії доходи від продажу нафти на мільярди доларів — Bloomberg

Через дисбаланс у торговельних відносинах Росія щомісяця накопичує до $1 млрд у рупіях, що зберігаються в індійських банках. Про це повідомляє Bloomberg.

Через дисбаланс у торговельних відносинах Росія щомісяця накопичує до $1 млрд у рупіях, що зберігаються в індійських банках.
Фото: twitter.com/narendramodi

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За останній рік Росія стала провідним постачальником нафти до Індії, значна частина сировини продається за рупії, які російські компанії не можуть вивести.

У першому кварталі дефіцит зовнішньої торгівлі Індії з Росією склав $14,7 млрд. Через це у Росії формується надлишок рупій — російським компаніям важко обміняти їх на рублі через валютні обмеження.

Через цей дисбаланс, на рахунках індійських банків щокварталу осідатимуть рупії на $2−3 млрд, які Росія не зможе використовувати. Ця сума додасться до приблизно $147 млрд чистих іноземних активів, створених Росією за кордоном протягом 2022 року.

Варіанти

За даними джерел Bloomberg, наразі сторони обговорюють кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Так, Центральний банк Індії (RBI) запропонував вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії.

Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції.

Читайте також: Через санкції на нафту росія втратила $40 мільярдів

Однак для Росії єдиним прийнятним варіантом є використання валют третіх країн, таких як китайський юань або дирхам Об'єднаних Арабських Еміратів, кажуть джерела агентства.

Водночас вони зауважують, що Росія має обмежений вплив на цю ситуацію через брак покупців на нафту, які могли б замінити Індію.

Більшість рупій в індійських банках накопичилася на рахунках «Роснєфті», якій належить 50% акцій Nayara Energy Ltd., другого за величиною нафтопереробного підприємства Індії.

Bloomberg зазначає, що нездатність отримувати доходи від експорту нафти позбавляє Росію твердої валюти в той час, коли її експортери вже стикаються з затримками платежів. У підсумку це може призвести до девальвації рубля.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Paymob Money
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1 червня 2023, 21:21
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0
preyvanamor
preyvanamor
1 червня 2023, 21:50
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А в мене інше питання: це що виходить, що в Індії за минулий рік відбувся такий гігантський ріст автопарку, що індусам РАПТОВО знадобилось так багато жижи з боліт? на що йде вся та куплена нафта? де є якісь дані?
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