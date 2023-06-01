На аукціоні за рекордну ціну продали монету з Криму (фото)

На аукціоні Numismatica Ars Classica у Цюриху за рекордну ціну продали монету з Пантікапею — грецької колонії, що розташовувалася на місці сучасної Керчі на східному узбережжі Криму. Про це повідомляє The Art Newspaper.

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Монету, яку викарбували у 4 столітті до нашої ери, продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів. Ця сума встановила новий рекорд для античних монет, проданих на аукціонах.

Аверс

На аверсі монети зображено голову сатира.

Реверс

На реверсі зображено грифона зі списом у пащі.

Фахівці стверджують, що зображення сатира у три четверті робить монету особливою. Також вважається, що вона існує всього у трьох екземплярах, і інші два купити неможливо, бо вони перебувають в музейних колекціях.

Античне місто Пантікапей було частиною Боспорського царства. Зображення сатира на монеті може бути відсиланням до царя династії Спартокідів Сатира I, який правив греко-скіфською державою з 432 до н.е. по 389 рік до н.е. Грифон символізує міфічних охоронців золотих родовищ у горах Скіфії.

Історія монети

Радянська влада вивезла монету з Криму до державного музею Ермітаж. У його колекції вона перебувала до початку 1930-х років, коли музей розпродав багато своїх експонатів, щоб зібрати гроші для радянського уряду.

Тоді ж, приміром, Ермітаж продав такі картини, як «Мадонна Альба» Рафаеля (1511) та «Благовіщення» Яна ван Ейка (1434−36), які згодом стали основою колекції Національної галереї мистецтв у Вашингтоні.

Після завершення аукціону монета з Криму встановила новий рекорд як найдорожча антична монета. Водночас найдорожчою монетою усіх часів є 20 доларів із золота, відчеканені 1933 року. У 2021 році її продали на аукціоні Sotheby's за $18,9 млн.