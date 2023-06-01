Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяць

Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні. Про це свідчать дані НБУ .

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Обсяг купівлі у травні зріс до $63 млн, порівняно $4 млн у квітні та $5 млн у березні.

Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1,93 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні, з $1,67 млрд — у березні та $2,43 млрд — у лютому.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ протягом минулого тижня, з 22 по 26 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $10,15 млн і продав $442,36 млн. Негативне сальдо становило $432,21 млн.