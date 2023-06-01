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1 червня 2023, 15:04 Читать на русском

В Україні викрили шахрайський call-центр. Зловмисники привласнили понад 5 мільйонів

Кіберполіція викрила організатора транснаціонального шахрайського call-центру, працівники якого привласнили понад 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Кіберполіція викрила організатора транснаціонального шахрайського call-центру, працівники якого привласнили понад 5 млн грн.
Фото: facebook.com/cyberpoliceua

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Зловмисники у телефонних розмовах випитували дані банківських карт потерпілих, видаючи себе за працівників банків або правоохоронців. Жертвами правопорушників були громадяни Ізраїлю. Шахрайську схему викрили в ході міжнародної поліцейської операції.

Протиправну діяльність організатора call-центру, 40-річного громадянина України, викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Запорізької області, працівниками Офісу Генерального прокурора та правоохоронцями держави Ізраїль.

Зловмисники телефонували потенційним жертвам, представляючись представниками банків або поліцейськими. Людей запевняли, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші.

Для «збереження» заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому «кур'єру» від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на «безпечний рахунок».

У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 млн грн. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці.

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Поліцейські провели обшуки в оселі організатора схеми та припинили діяльність шахрайського call-центру. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Одночасно обшуки проходили на території держави Ізраїль, там правоохоронці затримали двох чоловіків, які виконували функцію «кур'єрів».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 червня 2023, 15:29
#
Хохол Єврея налюбив =)
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