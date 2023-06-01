Курс валют на 1 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 1 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 3 копійки. Курс євро знизився на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,55 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,47, євро — 40,25−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,06−39,45 грн/євро.

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