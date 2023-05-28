У 2023 році Україна отримала від міжнародних партнерів $18,5 мільярда

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Скільки отримала Україна

«У 2023 році Україна вже отримала $18,5 млрд бюджетної підтримки, ми також отримали запевнення від партнерів щодо продовження підтримки. Працюємо для мобілізації ресурсів і на наступний рік», — зазначив Марченко.

У контексті відбудови сторони обговорили прогрес у мобілізації ресурсів на потреби швидкого відновлення України, існуючі інструменти донорської підтримки України, можливості страхування військових ризиків.

«Ми заохочуємо наших міжнародних партнерів приєднатися до вже існуючих інструментів фінансування, розроблених спільно з багатосторонніми банками розвитку. Сьогодні ми маємо можливість запропонувати різні майданчики для спрямування до України міжнародної підтримки», — наголосив міністр фінансів України.