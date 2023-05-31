У середу, 31 травня, курс долара на готівковому ринку у купівлі зріс на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 5 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на 31 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 4 копійки. Курс євро у покупці знизився на 4 копійки, а у продажу зріс на 10 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,55 грн. Євро купують за 40,05 грн, а продають за 40,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,51, євро — 40,41−40,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,08−39,45 грн/євро.
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