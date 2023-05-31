Twitter тепер коштує приблизно втричі менше ніж $44 млрд, за які компанію купив американський мільярдер Ілон Маск. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію Fidelity, яка є зовнішнім інвестором Twitter.
Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском — Bloomberg
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Нещодавно Fidelity вкотре знизила вартість своєї частки.
«Неясно, як Fidelity прийшла до своєї нової оцінки і чи отримує вона будь-яку непублічну інформацію від Twitter», — пише видання.
Bloomberg зазначає, що Twitter зазнає фінансових труднощів відтоді, як Маск став главою компанії. Так, в березні він заявляв, що проблеми з модерацією контенту призвели до втрати 50% доходів від реклами. А спроби відшкодувати цей дохід за рахунок продажу підписки на Twitter Blue поки не мала успіху.
Наприкінці березня менш ніж 1% щомісячних користувачів Twitter зареєстрували цю підписку.
Відповідно до Bloomberg Billionaires Index, який використовує оцінку Fidelity для розрахунку вартості його володіння, інвестиції Маска в Twitter зараз становлять $8,8 млрд. Минулого року Маск витратив понад $25 млрд на придбання приблизно 79% акцій компанії.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Ілон Маск йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.
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