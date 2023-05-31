Замість інвестицій інвестпозика: як українські тваринники вирішили проблему фінансування під час війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 травня 2023, 17:02 Читать на русском

Замість інвестицій інвестпозика: як українські тваринники вирішили проблему фінансування під час війни

Тваринництво потребує постійних фінансових вливань. Яким чином після початку війни вдалося налагодити фінансування ферм, розповів під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit» керівник відділу по роботі з інвесторами проєкту Сімейні молочні ферми Олександр Лісовський.

Особливість тваринництва в сільському господарстві полягає в тому, що ця галузь потребує постійних фінансових вливань, так само як не можна зупинити і догляд за тваринами.

2021 рік був для проєкту найкращим з точки зору росту. «Ми маштабувалися із Рівненської областів в Сумську, Полтавську і в південні регіони. Зараз мережа складається із 170 сімейних ферм. Для того, щоб це зробити, ми об'єднували партнерів, залучали інвесторів, що було прецедентом для України», — розповів Лісовський.

Після початку війни, коли закрились реєстри, подальше залучення інвесторів стало неможливим.

«Для нас це було викликом, адже у аграрному секторі є специфіка. Корова має доїтись і обслуговуватись кожен день, постійно потрібен догляд, ветеринарні препарати. Відповідно і кошти потрібні щодня», — говорить Лісовський. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, команда проєкту створила новий продукт — інвестиційну позику: інвестор надає кошти на визначений термін, отримує гарантовані відсотки і додатково інвестиційну премію в залежності від чистого прибутку фермерських господарств.

«Наш проєкт дуже гнучкий. За своєю бізнес-моделлю сімейні ферми більш живучі, ніж промислові ферми. Це дозволило нам не лише вижити в умовах війни, а й виплатити дивіденди нашим інвесторам», — розповідає Лісовський.

За його словами, Сімейні молочні ферми продовжують розвиватись, хоча й не можуть маштабуватися як планували раніше. Тому зараз пріоритет більше заробити на кожній гривні інвестицій.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Олександра Лісовського та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
31 травня 2023, 17:19
#
Які відсотки забули написати:))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами