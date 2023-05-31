Замість інвестицій інвестпозика: як українські тваринники вирішили проблему фінансування під час війни

Тваринництво потребує постійних фінансових вливань. Яким чином після початку війни вдалося налагодити фінансування ферм, розповів під час конференції з інвестицій « Invest Talk Summit » керівник відділу по роботі з інвесторами проєкту Сімейні молочні ферми Олександр Лісовський.

2021 рік був для проєкту найкращим з точки зору росту. «Ми маштабувалися із Рівненської областів в Сумську, Полтавську і в південні регіони. Зараз мережа складається із 170 сімейних ферм. Для того, щоб це зробити, ми об'єднували партнерів, залучали інвесторів, що було прецедентом для України», — розповів Лісовський.

Після початку війни, коли закрились реєстри, подальше залучення інвесторів стало неможливим.

«Для нас це було викликом, адже у аграрному секторі є специфіка. Корова має доїтись і обслуговуватись кожен день, постійно потрібен догляд, ветеринарні препарати. Відповідно і кошти потрібні щодня», — говорить Лісовський. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, команда проєкту створила новий продукт — інвестиційну позику: інвестор надає кошти на визначений термін, отримує гарантовані відсотки і додатково інвестиційну премію в залежності від чистого прибутку фермерських господарств.

«Наш проєкт дуже гнучкий. За своєю бізнес-моделлю сімейні ферми більш живучі, ніж промислові ферми. Це дозволило нам не лише вижити в умовах війни, а й виплатити дивіденди нашим інвесторам», — розповідає Лісовський.

За його словами, Сімейні молочні ферми продовжують розвиватись, хоча й не можуть маштабуватися як планували раніше. Тому зараз пріоритет більше заробити на кожній гривні інвестицій.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Олександра Лісовського та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.