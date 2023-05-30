Через «Дію» українці придбали 1 млн військових облігацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Українці у «Дії» придбали 1 мільйон військових облігацій
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«Не зупиняймося на досягнутому! Збройні сили потребують ще більше внесків, щоб якнайшвидше вигнати окупантів із захоплених міст. Допомагайте наближувати їх звільнення кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста», — йдеться в повідомленні.
Зараз доступні
Наразі у «Дії» доступні такі військові облігації:
- Ялта;
- Севастополь;
- Донецьк;
- Маріуполь.
«Пам'ятайте купуючи цінні папери, ви не лише допомагаєте державі, а й робите вигідну інвестицію. Військові облігації працюють як донат, тільки з поверненням коштів та гарантованим прибутком», — зазначили в Мінцифри.
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Зазначається, що українці вже отримали 6,6 млн грн виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів одержать кошти після закінчення терміну вкладу.
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