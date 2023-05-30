Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію із питань розслідування можливих фактів шахрайства у сфері фінансових послуг. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк
Рада створила ТСК з питань розслідування шахрайства у сфері фінансових послуг
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Він уточнив, що ухвалення відповідної постанови № 9264 підтримали 276 парламентаріїв.
Кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 10 народних депутатів. Головою ТСК обрано депутата з парламентської фракції «Слуга народу» Олександра Куницького, заступником голови — депутата з депутатської групи «Платформа за життя та мир» Миколу Скорика.
Строк діяльності Тимчасової слідчої комісії - один рік з дня її утворення.
Основні завдання ТСК
Серед основних завдань ТСК:
- розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж;
- розслідування можливих фактів залучення та навчання третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг.
Читайте також: Фінансова піраміда: шахраї з РФ обдурили українців на $40 мільйонів
За результатами роботи члени ТСК мають підготувати пропозиції про вдосконалення законодавства щодо протидії шахрайству та іншій незаконній діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1