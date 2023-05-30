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30 травня 2023, 17:53 Читать на русском

Рада створила ТСК з питань розслідування шахрайства у сфері фінансових послуг

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію із питань розслідування можливих фактів шахрайства у сфері фінансових послуг. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію із питань розслідування можливих фактів шахрайства у сфері фінансових послуг.
Фото: pixabay.com

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Він уточнив, що ухвалення відповідної постанови № 9264 підтримали 276 парламентаріїв.

Кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 10 народних депутатів. Головою ТСК обрано депутата з парламентської фракції «Слуга народу» Олександра Куницького, заступником голови — депутата з депутатської групи «Платформа за життя та мир» Миколу Скорика.

Строк діяльності Тимчасової слідчої комісії - один рік з дня її утворення.

Основні завдання ТСК

Серед основних завдань ТСК:

  • розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж;
  • розслідування можливих фактів залучення та навчання третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг.

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За результатами роботи члени ТСК мають підготувати пропозиції про вдосконалення законодавства щодо протидії шахрайству та іншій незаконній діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 травня 2023, 20:36
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Ну вот, будут бороться с «криптой и «кошельками». Только факт мошенничества ну очень не доказуем. Значит будут собирать бабло.
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