Європейський центральний банк працює над випуском нової серії високотехнологічних банкнот. Про це розповів член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта.
ЄЦБ готує випуск нових банкнот євро: якими вони будуть
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Що відомо про новий євро
«Ми працюємо над випуском нової серії високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми будемо робити банкноти доступними для громадян доти, поки на них є попит», — заявив Панетта.
За його словами, ЄЦБ розглядає можливість зображення на нових банкнотах відомих європейських діячів, а також низку тем, у тому числі європейську культуру, і незабаром проведе консультації з широким загалом.
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Нагадаємо
У травні 2019 року в країнах єврозони ввели в обіг нові купюри номіналом 100 та 200 євро .
Джерело: Мінфін
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