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30 травня 2023, 14:40 Читать на русском

Індія повернула собі місце у топ-5 фондових ринків світу

Індія повернула собі п'яте місце у світі за величиною фондового ринку через чотири місяці після того, як у січні поступилася цим статусом Франції. Капіталізація ринку Індії станом на закриття п'ятниці, 26 травня, становила $3,3 трлн, підрахував Bloomberg.

Індія повернула собі п'яте місце у світі за величиною фондового ринку через чотири місяці після того, як у січні поступилася цим статусом Франції.

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Індійські акції

Індійські акції підтримали приплив коштів іноземних інвесторів.

Крім того, зростанню вартості локальних компаній сприяло, зокрема відновлення паперів конгломерату Adani Group після обвалу на початку року. У паперах спостерігалися масові розпродажі після того, як 24 січня Hindenburg Research випустила розслідування, в якому звинуватила Adani у численних фінансових порушеннях та маніпулюванні ринком.

Капіталізація ринку Франції минулого тижня впала більш ніж на $100 млрд, оскільки акції виробників предметів розкоші, зокрема папери LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton та Vivendi, обвалилися на тлі побоювань уповільнення продажу товарів преміумклас в Китаї та США.

У результаті капіталізація ринку Франції стала меншою за ринкову вартість індійського ринку.

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Глобальні фонди нарощують вкладення індійські акції, оскільки повільне відновлення економіки Китаю спровокувало ротацію активів управляючими. З початку квітня іноземні інвестори вклали в акції Індії $5,7 млрд, повідомило агентство.

Їх залучають стабільні прогнози доходів корпорацій та один із найвищих темпів зростання ВВП серед найбільших економік світу. Минулого тижня Jefferies Financial Group збільшила вкладення в індійські акції у своєму модельному портфелі Азіатсько-Тихоокеанського регіону та скоротила інвестиції на китайському фондовому ринку після сильного зростання на початку цього року.

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Індекс S&P BSE Sensex, який включає акції великих фінансово стійких компаній, що котируються на Бомбейській фондовій біржі (BSE), відновився більш ніж на 9% після короткочасної корекції у середині березня.

Бенчмарк уже наблизився до рекордно високого рівня, зафіксованого у грудні 2022 року. Відскок акцій компаній, що входять до бізнес-імперії індійського мільярдера Гаутама Адані, посилився після того, як комісія, що призначена судом, заявила, що не знайшла переконливих доказів маніпулювання цінами на акції, як стверджувала американська компанія Hindenburg Research.

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Минулого тижня десять зареєстрованих на біржі компаній з конгломерату Adani зросли в ціні на $15 млрд. Внаслідок втрати ринкової вартості, спричиненої виходом звіту Hindenburg Research, скоротилися зі $153 млрд до $105 млрд, підрахувало видання.

Джерело: Мінфін
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