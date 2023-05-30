Індія повернула собі п'яте місце у світі за величиною фондового ринку через чотири місяці після того, як у січні поступилася цим статусом Франції. Капіталізація ринку Індії станом на закриття п'ятниці, 26 травня, становила $3,3 трлн, підрахував Bloomberg.
Індія повернула собі місце у топ-5 фондових ринків світу
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Індійські акції
Індійські акції підтримали приплив коштів іноземних інвесторів.
Крім того, зростанню вартості локальних компаній сприяло, зокрема відновлення паперів конгломерату Adani Group після обвалу на початку року. У паперах спостерігалися масові розпродажі після того, як 24 січня Hindenburg Research випустила розслідування, в якому звинуватила Adani у численних фінансових порушеннях та маніпулюванні ринком.
Капіталізація ринку Франції минулого тижня впала більш ніж на $100 млрд, оскільки акції виробників предметів розкоші, зокрема папери LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton та Vivendi, обвалилися на тлі побоювань уповільнення продажу товарів преміумклас в Китаї та США.
У результаті капіталізація ринку Франції стала меншою за ринкову вартість індійського ринку.
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Глобальні фонди нарощують вкладення індійські акції, оскільки повільне відновлення економіки Китаю спровокувало ротацію активів управляючими. З початку квітня іноземні інвестори вклали в акції Індії $5,7 млрд, повідомило агентство.
Їх залучають стабільні прогнози доходів корпорацій та один із найвищих темпів зростання ВВП серед найбільших економік світу. Минулого тижня Jefferies Financial Group збільшила вкладення в індійські акції у своєму модельному портфелі Азіатсько-Тихоокеанського регіону та скоротила інвестиції на китайському фондовому ринку після сильного зростання на початку цього року.
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Індекс S&P BSE Sensex, який включає акції великих фінансово стійких компаній, що котируються на Бомбейській фондовій біржі (BSE), відновився більш ніж на 9% після короткочасної корекції у середині березня.
Бенчмарк уже наблизився до рекордно високого рівня, зафіксованого у грудні 2022 року. Відскок акцій компаній, що входять до бізнес-імперії індійського мільярдера Гаутама Адані, посилився після того, як комісія, що призначена судом, заявила, що не знайшла переконливих доказів маніпулювання цінами на акції, як стверджувала американська компанія Hindenburg Research.
Минулого тижня десять зареєстрованих на біржі компаній з конгломерату Adani зросли в ціні на $15 млрд. Внаслідок втрати ринкової вартості, спричиненої виходом звіту Hindenburg Research, скоротилися зі $153 млрд до $105 млрд, підрахувало видання.
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