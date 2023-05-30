Індія повернула собі місце у топ-5 фондових ринків світу

Крім того, зростанню вартості локальних компаній сприяло, зокрема відновлення паперів конгломерату Adani Group після обвалу на початку року. У паперах спостерігалися масові розпродажі після того, як 24 січня Hindenburg Research випустила розслідування, в якому звинуватила Adani у численних фінансових порушеннях та маніпулюванні ринком.

Капіталізація ринку Франції минулого тижня впала більш ніж на $100 млрд, оскільки акції виробників предметів розкоші, зокрема папери LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton та Vivendi, обвалилися на тлі побоювань уповільнення продажу товарів преміумклас в Китаї та США.

Їх залучають стабільні прогнози доходів корпорацій та один із найвищих темпів зростання ВВП серед найбільших економік світу. Минулого тижня Jefferies Financial Group збільшила вкладення в індійські акції у своєму модельному портфелі Азіатсько-Тихоокеанського регіону та скоротила інвестиції на китайському фондовому ринку після сильного зростання на початку цього року.

Індекс S&P BSE Sensex, який включає акції великих фінансово стійких компаній, що котируються на Бомбейській фондовій біржі (BSE), відновився більш ніж на 9% після короткочасної корекції у середині березня.

Бенчмарк уже наблизився до рекордно високого рівня, зафіксованого у грудні 2022 року. Відскок акцій компаній, що входять до бізнес-імперії індійського мільярдера Гаутама Адані, посилився після того, як комісія, що призначена судом, заявила, що не знайшла переконливих доказів маніпулювання цінами на акції, як стверджувала американська компанія Hindenburg Research.

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