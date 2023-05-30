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30 травня 2023, 14:23 Читать на русском

Глава Binance спростував можливу купівлю банку

Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що компанія не зацікавлена в купівлі будь-яких банківських установ через складність регулювання та вимоги до капіталу. Про це повідомляє Forklog.

Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що компанія не зацікавлена в купівлі будь-яких банківських установ через складність регулювання та вимоги до капіталу.
Фото: bits.media

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«Реальність набагато складніша за концепцію. Ви купуєте один банк, він працює тільки в одній країні, і вам все одно доводиться мати справу із регуляторами цієї країни. Це не означає, що ви можете купити банк і робити все, що хочете», — зазначив Чжао.

Він додав, що влада може запросто позбавити банк ліцензії, особливо при роботі з цифровими активами.

За його словами, навіть якщо Binance купить одну установу, йому все одно знадобляться «банки-кореспонденти по всьому світу, а більшість із них перебувають у США». Крім того, організації можуть обмежувати використання криптовалюти, не надаючи доступу до міжнародних транзакцій.

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Глава Binance відзначив високі витрати на ведення подібного бізнесу та відносно невелику прибутковість. Він також згадав складність отримання ліцензії на купівлю.

«Багато банків немає надійних бізнес-моделей. Це дуже ризиковані підприємства. Вони беруть гроші клієнта, позичають їх, намагаються заробити. Якщо вони не повертають їх, вони оголошують себе банкрутами. У багатьох країнах їх врятує уряд, але я не люблю займатись таким бізнесом», — заявив Чжао.

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Він також зазначив, що Binance подумає над невеликими міноритарними інвестиціями у банки, що, можливо, вплине на ставлення фінансової системи до криптовалют.

Джерело: Мінфін
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