Глава Binance спростував можливу купівлю банку

Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив, що компанія не зацікавлена в купівлі будь-яких банківських установ через складність регулювання та вимоги до капіталу. Про це повідомляє Forklog.

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«Реальність набагато складніша за концепцію. Ви купуєте один банк, він працює тільки в одній країні, і вам все одно доводиться мати справу із регуляторами цієї країни. Це не означає, що ви можете купити банк і робити все, що хочете», — зазначив Чжао.

Він додав, що влада може запросто позбавити банк ліцензії, особливо при роботі з цифровими активами.

За його словами, навіть якщо Binance купить одну установу, йому все одно знадобляться «банки-кореспонденти по всьому світу, а більшість із них перебувають у США». Крім того, організації можуть обмежувати використання криптовалюти, не надаючи доступу до міжнародних транзакцій.

Глава Binance відзначив високі витрати на ведення подібного бізнесу та відносно невелику прибутковість. Він також згадав складність отримання ліцензії на купівлю.

«Багато банків немає надійних бізнес-моделей. Це дуже ризиковані підприємства. Вони беруть гроші клієнта, позичають їх, намагаються заробити. Якщо вони не повертають їх, вони оголошують себе банкрутами. У багатьох країнах їх врятує уряд, але я не люблю займатись таким бізнесом», — заявив Чжао.

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Він також зазначив, що Binance подумає над невеликими міноритарними інвестиціями у банки, що, можливо, вплине на ставлення фінансової системи до криптовалют.