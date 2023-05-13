Binance завершує діяльність у Канаді через посилення регулювання

Криптовалютна біржа Binance завершує діяльність на території Канади через посилення вимог до торгових платформ у країні. Про це йдеться у заяві криптобіржі у Twitter .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ми хотіли б подякувати тим регуляторам, які співпрацювали з нами з метою задоволення потреб канадських користувачів. Незважаючи на невеликий ринок, він мав сентиментальну цінність для нас як батьківщину нашого засновника», — йдеться у повідомленні.

У грудні 2022 року Канадські адміністратори з цінних паперів посилили вимоги до криптовалютних бірж після краху FTX.

У Binance зазначили, що відкладали це рішення з надією знайти «розумні шляхи захисту» користувачів, але це не змогли зробити. Канадські клієнти платформи отримають електронні листи з детальною інформацією щодо подальших дій.

«Хоча ми не згодні з новими правилами, ми сподіваємось продовжити співпрацю з регуляторами Канади, спрямовану на створення продуманої, всеосяжної нормативної бази. Ми впевнені, що колись повернемося на ринок, а канадські користувачі знову отримають свободу доступу до ширшого набору цифрових активів», — додали в Binance.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод знижку 10%: minfin10.