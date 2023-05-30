Фонд гарантування продає активи Банку Січ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи АТ «Банк Січ», до складу якого увійшло право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою (лот №G16N023902). Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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«6 червня 2023 року у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ „Банк Січ“, що ліквідується Фондом гарантування вкладів. А саме — лоту, до складу якого увійшло право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою. Активи на продаж виставляються вперше», — йдеться в повідомленні.

Загальна заборгованість за договором становить 22 млн грн.

Зазначається, що у забезпечення за кредитним договором передано земельні ділянки, загальною площею майже 0,9 га, та будівлю торговельно-розважального комплексу, площею майже 13,4 тисячі кв.м.

Усі передані у заставу об'єкти розміщені на території Ходосівської сільської ради (передмістя Києва). Сьогодні на трьох поверхах ТРК представлені магазини, де можна придбати товари для будинку, зокрема, меблі, елементи декору та інше.

Початкова ціна лота — 22 млн грн, що відповідає розміру загальної заборгованості за кредитним договором.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону.

Детальна інформація про лот № G16N023902 і умови участі в аукціоні - за посиланням. Детальна інформація про активи (публічні паспорти) — тут.

Заявки на участь у торгах можна подати до 20:00 5 червня 2023 року.

Нагадаємо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру виведення Банку Січ з ринку шляхом введення в ньому тимчасової адміністрації терміном на один місяць з 10 серпня по 9 вересня.

«Мінфін» писав про те, що Київ планує створити Муніципальний банк і подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного Банку Січ.

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року.