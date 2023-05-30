У вівторок, 30 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 7 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 10 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на 30 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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В обмінниках долар в покупці додав 2 копійки, а у продажу 5 копійок. Курс євро у покупці втратив 1 копійку, а у продажу 7 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,55 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,42−37,55, євро — 40,49−40,63 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,08−39,47 грн/євро.
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