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30 травня 2023, 9:39 Читать на русском

Данія планує виділити Україні додаткові $2,6 мільярда військової допомоги

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) цього і наступного року, повідомила премʼєр-міністр Метте Фредеріксен, пише Reuters.

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) цього і наступного року, повідомила премʼєр-міністр Метте Фредеріксен, пише Reuters.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоДанія у березні заснувала фонд у розмірі $1 млрд для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні у 2023 році.
Фото: mind.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Данія у березні заснувала фонд у розмірі $1 млрд для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні у 2023 році.

Фредеріксен, яку розглядають як можливу претенденту на пост нового генсека НАТО, у понеділок повідомила, що уряд планує додати до фонду ще 7,5 млрд крон цього року і 10,4 млрд крон наступного року.

«Цей великий внесок ще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі», — написав президент України Володимир Зеленський.

Нові гроші призначені для військової допомоги.

Джерело: Мінфін
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