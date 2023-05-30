Данія планує виділити Україні додаткові $2,6 мільярда військової допомоги

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,6 млрд) цього і наступного року, повідомила премʼєр-міністр Метте Фредеріксен, пише Reuters .

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Що відомо

Данія у березні заснувала фонд у розмірі $1 млрд для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні у 2023 році.

Фредеріксен, яку розглядають як можливу претенденту на пост нового генсека НАТО, у понеділок повідомила, що уряд планує додати до фонду ще 7,5 млрд крон цього року і 10,4 млрд крон наступного року.

«Цей великий внесок ще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі», — написав президент України Володимир Зеленський.

Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила — в єдності! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

Нові гроші призначені для військової допомоги.