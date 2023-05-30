Інвестиції у франчайзинг показують дохідність 50−70% на рік. У 2022 р в Україні було продано тисячи франшиз — експерт

В перші місяці після початку війни ринок франчайзингу в Україні завмер, але вже влітку і восени знову активізувався. В резултаті за підсумками року було продано тисячі франшиз. — Про це розповіла співзасновниця компанії MOST Franchising Катерина Бенівська під час конференції з інвестицій « Invest Talk Summit ».

Наразі в першу чергу розвиваються франчайзингові мережі громадського харчування та продуктового ритейлу. «Дуже активно розвивається пивний ритейл, відкривається багато нових місць. Також розвиваються кав'ярні самообслуговування, у яких дуже невеликий поріг входу та швидка окупність», — пояснює Бенівська.

За словами експерта, інвестиції у франчайзинг показують дохідність 50−70% на рік. «Окупність залежить від сфери, але в середньому це близько півтора роки», — каже вона.

Про популярні напрями франчайзингу в майбутньому

За словами Бенівської, існує ряд сфер, які затребувані зараз та будуть користуватись попитом після перемоги. Зокрема, це напрям фізичної та психологічної реабілітації для військових та цивільних, які постраждали через війну.

«Також ми віримо в бебі-бум після завершення війни. Тому є потенціал у сфер, які повязані із товарами та послугами для дітей. Ще один потенційно значний сектор — освіта для дорослих, оскільки багато людей перекваліфіковуватимуться та освоюватимуть нові професії», — каже Бенівська.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Катерини Бенівської та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.