Українці отримають європейські соціальні житлові програми. Деталі

29 травня Верховна Рада ухвалила, без перебільшення, історичне рішення: 296 голосами ухвалила президентський Закон № 0206 від 26 травня 2023 р. про прийняття Статуту Банку розвитку Ради Європи. Про це написав голова правління «Держмолодьжитло» Сергій Комнатний у фейсбуці.

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За словами Комнатного, дано «зелене світло» набуттю членства України у Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB).

Що очікувати українцям

За підтримки потужної європейської інституції, яка має багаторічний досвід фінансування житлових програм для переміщених осіб у країнах Європи, ми зможемо швидше і більш ефективно вирішувати житлову проблему родин, яких збройна агресія росії проти України позбавила даху над головою.

Вступ України до БРРЄ сприятиме модернізації державної житлової політики в нашій державі, допоможе розробити нові житлові програми, залучати іноземні інвестиції для забезпечення житлом українців, які постраждали внаслідок війни.

БРРЄ є найстарішим європейським банком розвитку, його проєкти мають виключно соціальну спрямованість. Створений 1956 року для вирішення питань реінтеграції біженців, переміщених осіб і мігрантів. Членами Банку є 40 держав-членів Ради Європи, Святий Престол і Косово.

Особливий соціальний мандат БРРЄ дає змогу надавати позики державам-членам на умовах значно більш вигідних за ринкові. Як некомерційна установа банк застосовує обмежену маржу до своїх позик і не стягує комісій, що дає змогу значно знизити вартість позик для фінансування соціальних проєктів. Нагадаємо

Із 1956 року загальний обсяг затверджених банком проєктів із забезпечення житлом сягнув 11 млрд євро. На червень 2022 року БРРЄ реалізовував 13 проєктів у Албанії, Боснії і Герцеговині, Молдові, Чорногорії, Румунії, Сербії і Македонії.

Пріоритетним регіоном у діяльності банку є Центральна, Східна і Південно-Східна Європа. 2021 року головним чином у країнах цього регіону реалізовані 57 проєктів на загальну суму 4,2 млрд євро, 2020 року — 56 проєктів на суму 6 млрд євро).