Рада підтримала введення санкцій проти Ірану на 50 років

Верховна Рада України підтримала введення санкцій проти Ірану на 50 років. Про це в телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

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«За» відповідне рішення проголосувало 328 народних депутатів.

«Після того, як вони допомагають росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції - це добре, але недостатньо», — підкреслив Гончаренко.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

Згідно з документом, пропонується повністю заборонити торговельні операції з Іраном, зупинити транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України, запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану.

Також пропонується запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в ісламську республіку та передання резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.