Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану. Про це йдеться в проєкті постанови про затвердження рішення Ради нацбезпеки від 27 травня 2023 року.
Зеленський пропонує ввести санкції проти Ірану на 50 років
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Про що мова в постанові
Згідно з документом, санкції проти ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.
Реалізація та моніторинг виконання санкцій має здійснюватись Кабміном, Службою безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Нацбанком та іншими компетентними держорганами.
Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Крім того, пропонується зупинити електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран.
Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.
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Коментарі - 9
Тогда уже вводите санкции обоим Ирану и России на 50лет.
Для нападу вони застосували живу силу та бронетехніку,
підійшовши впритул до іранської бази.
Про це у Twitter написав афганський журналіст Таджуден Соруш.
У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових
у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран,
якщо старійшини дозволять оголосити джихад.
«Ми будемо боротися з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим
ентузіазмом, ніж під час війни проти Америки», — заявив він.
Украина 236.86$
Иран 264$
Экспорт Ирана на Украину: изюм, фисташки, фармацевтические препараты и финики.
Экспорт Украины в Иран: подсолнечное масло, кукуруза, паровые турбины и запчасти для локомотивов.
Санкции Украины уничтожат экономику Ирана полностью, как они теперь будут без попкорна?
Также как и без украинских паровых турбин и запчастей для локомативов…
Да и мы без иранских фиников и изюма не умрём с голоду…