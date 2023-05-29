Зеленський пропонує ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану. Про це йдеться в проєкті постанови про затвердження рішення Ради нацбезпеки від 27 травня 2023 року.

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Про що мова в постанові

Згідно з документом, санкції проти ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Реалізація та моніторинг виконання санкцій має здійснюватись Кабміном, Службою безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Нацбанком та іншими компетентними держорганами.

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран.

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.