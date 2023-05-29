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29 травня 2023, 9:42 Читать на русском

Зеленський пропонує ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану. Про це йдеться в проєкті постанови про затвердження рішення Ради нацбезпеки від 27 травня 2023 року.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

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Про що мова в постанові

Згідно з документом, санкції проти ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Реалізація та моніторинг виконання санкцій має здійснюватись Кабміном, Службою безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Нацбанком та іншими компетентними держорганами.

Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран.

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+82
zevs1
zevs1
29 травня 2023, 10:00
#
Почему Против россии такие санкции не выводятся на 50лет ведь у нас война с росией.
Тогда уже вводите санкции обоим Ирану и России на 50лет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 травня 2023, 10:02
#
У суботу, 27 травня, «Талібан» атакували прикордонний пост Ірану.
Для нападу вони застосували живу силу та бронетехніку,
підійшовши впритул до іранської бази.
Про це у Twitter написав афганський журналіст Таджуден Соруш.
У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових
у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран,
якщо старійшини дозволять оголосити джихад.
«Ми будемо боротися з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим
ентузіазмом, ніж під час війни проти Америки», — заявив він.
+
+39
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 травня 2023, 10:16
#
Нехай спочатку припинить продавати зерно у Іран
+
+30
Tido oss
Tido oss
29 травня 2023, 10:28
#
Так прийде новий призидент отменить или он думает править 50 лет ???
+
+20
Kaleso
Kaleso
29 травня 2023, 11:19
#
Да смішно ми з ними діла і так не маємо до чого ті санкції? Пусте місце, а завтра другий прийде все відмінить і всьо просто популізм
+
0
OleksiiBusiness
OleksiiBusiness
29 травня 2023, 12:24
#
Минимальная зарплата 2022 год:
Украина 236.86$
Иран 264$

Экспорт Ирана на Украину: изюм, фисташки, фармацевтические препараты и финики.
Экспорт Украины в Иран: подсолнечное масло, кукуруза, паровые турбины и запчасти для локомотивов.

Санкции Украины уничтожат экономику Ирана полностью, как они теперь будут без попкорна?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 травня 2023, 12:44
#
«как они теперь будут без попкорна?»

Также как и без украинских паровых турбин и запчастей для локомативов…
Да и мы без иранских фиников и изюма не умрём с голоду…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
29 травня 2023, 12:32
#
+
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 травня 2023, 12:54
#
Давай на 500 тоді
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