Банки минулого тижня видали 2,8 мільярда гривень доступних кредитів

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«За минулий тиждень у межах Програми видано 606 пільгових кредитів на загальну суму 2,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 503 кредитних договорів на суму 2,2 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Скільки вже видано кредитів

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 62 598 кредитів на загальну суму 201,45 млрд грн, з яких 41 517 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 87,63 млрд гривень (станом на 29.05.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 27 776 кредитних договорів на загальну суму 111,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 21 041 кредитний договір на суму 61 млрд грн), з яких: