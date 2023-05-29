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29 травня 2023, 13:27 Читать на русском

Нафта дорожчає на тлі позитивних новин щодо стелі держборгу США

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як у США досягли угоди про стелю держборгу. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як у США досягли угоди про стелю держборгу.
Фото: epravda.com.ua

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Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 66 центів, або на 0,9%, до 77,61 долара за барель до 02:47 за Гринвічем, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,42 долара за барель, що на 75 центів, або на 1%, вище.

Очікується, що в понеділок торгівля буде «приглушена» через свята у Британії та США.

Що вплинуло на ціну

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті в суботу уклали принципову угоду про призупинення стелі держборгу в 31,4 трильйона доларів і обмеження державних витрат на наступні два роки. У неділю обидва лідери висловили впевненість, що члени Демократичної та Республіканської партій проголосують на підтримку угоди.

Досягнення угоди і наближення до уникнення дефолту по боргу США відновило апетит інвесторів до більш ризикованих активів, таких як сировинні товари.

«Попередня домовленість щодо боргових зобов'язань призвела до значного зростання ризикових активів, включаючи сиру нафту», — зазначила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Минулого тижня Brent і WTI виросли більш ніж на 1%, продовжуючи зростати другий тиждень.

Ціни зросли, оскільки переговори щодо стелі державного боргу США продемонстрували прогрес, а також після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман попередив продавців «коротких» позицій, які ставлять на те, що ціни на нафту впадуть, щоб вони «остерігалися болісних відчуттів».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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