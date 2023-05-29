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29 травня 2023, 8:53 Читать на русском

Дефолт скасовується: США досягли угоди щодо межі держборгу

Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту. Про це інформує пресслужба Білого дому.

Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу.
Фото: bbc.com

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Заява Байдена

«Досягнення угоди є важливим кроком, який скоротить витрати та захистить критично важливі програми для працівників, а також продовжить розвивати економіку й дозволить уникнути дефолту», — сказав Байден.

За його словами, угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть.
«Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць», — додав Байден.

Нагадаємо

Раніше Мінфін очікував настання дефолту 1 червня. Стелі держборгу $31,38 трлн США досягли 19 січня. За останні 40 років цей ліміт підвищувався 45 разів. Білий дім попередив, що дефолт завдасть серйозних збитків економіці США. 25 травня кредитне агентство Fitch Ratings попередило, що може знизити кредитний рейтинг США через невизначеність навколо боргу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Kaleso
Kaleso
29 травня 2023, 10:19
#
Вже 45 раз та сама історія ,біжіть оті хто паніку розводив і продайте свої долари, а не лякали людей
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 травня 2023, 10:38
#
І яка нова стеля держборгу тепер? Чи це все усні домовленості?
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0
Trezor
Trezor
29 травня 2023, 11:04
#
Вот именно!
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0
youknow
youknow
29 травня 2023, 11:30
#
Досягли принципової угоди що до бюджету. Деталі угоди будь ласка.
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