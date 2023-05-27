Турецька ліра впала до нового мінімуму перед другим туром президентських виборів

Курс турецької ліри в п'ятницю опустився до рекордного мінімуму щодо долара США напередодні другого туру президентських виборів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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В п'ятницю турецька валюта торгувалася на рівні 19,97 ліри/$1. Водночас раніше під час торгів курс долара піднімався вище 20 лір за долар.

Тим часом фондовий індекс BIST 100 зріс за підсумками торгів у п'ятницю на 3,5% — до максимуму за останні сім робочих днів.

За даними Financial Times, за останній рік ліра впала на 20%. Тим часом місцеві банки котирують ліру на рівні.

Фінансові ринки Туреччини були збентежені несподівано високими результатами Ердогана на першому турі виборів 14 травня. Наразі опитування свідчать про те, що Ердоган залишається фаворитом у другому турі голосування, яке відбудеться в неділю, 28 травня.

Занепокоєння інвесторів

Інвестори дедалі більше занепокоєні тим, що Ердоган, який займає свою посаду вже два десятиліття, продовжуватиме свою «нетрадиційну економічну політику», яка могла спровокувати галопуючу інфляцію та глибоке падіння ліри.

«Ми вважаємо, що найбільш вірогідним шляхом розвитку за Ердогана буде продовження неортодоксальної політики, що характеризується низькими відсотковими ставками, обмежувальним валютним регулюванням і високою інфляцією», — заявив економіст Capital Economics Джеймс Рейлі.

Прогноз

Аналітики кажуть, що ліра, ймовірно, значно ослабне після виборів, якщо Ердоган не перейде до більш ортодоксальної політики.

Скорочення резервів

Занепокоєння викликає також скорочення резервів Центробанку, які зменшилися через вищий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни та інтервенції для підтримки ліри.

Так, у березні-травні валові валютні резерви скоротилися на $9,5 млрд до $53,2 млрд. На кінець 2022 року резерви становили $75 млрд.