Курс валют на 29 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 29 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 8 копійок. Євро додало 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

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В обмінниках долар в покупці та продажу подешевшав на 10 копійок. Курс євро у покупці втратив 6 копійок, а у продажу 10 копійок.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,60 грн. Євро купують за 40,17 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 40,55−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,27−39,64 грн/євро.

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