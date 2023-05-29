У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Про це йдеться у повідомленні банку.
Ощадбанк продовжив дію карток до кінця серпня 2023 року
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Продовження карток
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.
Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
1. Продлённую укрбанком карту нельзя внести в GooglePay/ApllePay.
2. Продлённой укрбанком картой нельзя рассчитаться в иностранном интернет-магазине.
1) снятия наличных
2) максимум — расчетов в магазинах. Для этого продления хватит :)
и сейчас числится беженцами в странах Европы…