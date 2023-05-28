Зеленський увів санкції проти компаній, які працюють на російський терор

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції РНБО проти 51 фізичної особи та 220 організацій, пов'язаних з РФ і Білоруссю.

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Хто потрапив під санкції

Під персональні санкції, серед інших фігурантів, потрапили вчені, які працювали над розробленням зброї для країни-агресора, а також генеральні директори російських оборонних підприємств.

Санкції тепер поширюються на структури МТС і РЖД, а також на низку компаній Білорусі, зокрема — Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені Вавілова та Вітебський завод радіодеталей «Моноліт».

Тема санкцій стала головною у вечірньому відеозверненні Зеленського — він зазначив, що санкції запроваджено «проти юридичних та фізичних осіб — більшість із них — російські, які працюють на терор».

«Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі — в інших країнах. Але глобальний тиск отримають усі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію — прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу», — наголосив Зеленський.