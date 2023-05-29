Кличко запевнив: Вартість проїзду у громадському транспорті залишиться незмінною до завершення війни

До завершення війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю телеканалу « Київ ».

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Вартість проїзду

За його словами громадський транспорт в стоці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду складає понад 20 грн. Наразі він залишається найнижчим в країні.

Кличко зазначив, що враховуючи складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду.

Однак з урахуванням того, що у майбутньому транспорт буде потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

«До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних спекуляцій на цю тему», — підкреслив Кличко.