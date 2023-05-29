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29 травня 2023, 9:17 Читать на русском

Кличко запевнив: Вартість проїзду у громадському транспорті залишиться незмінною до завершення війни

До завершення війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю телеканалу «Київ».

До завершення війни вартість проїзду в громадському транспорті в Києві не дорожчатиме.
Фото: pravda

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Вартість проїзду

За його словами громадський транспорт в стоці є дотаційним, оскільки собівартість проїзду складає понад 20 грн. Наразі він залишається найнижчим в країні.

Кличко зазначив, що враховуючи складну економічну ситуацію та ситуацію з бюджетом людей міська влада не планує найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду.

Однак з урахуванням того, що у майбутньому транспорт буде потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

«До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних спекуляцій на цю тему», — підкреслив Кличко.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Abramon
Abramon
29 травня 2023, 10:12
#
Повні тролейбуси, трамваї, автобуси і т.д. пільговиків катається, як же він буде прибутковий?
+
+30
vt313
vt313
29 травня 2023, 11:09
#
Громадський транспорт виконує соціальну функцію.
Він не повинен бути прибутковим.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
29 травня 2023, 12:59
#
Он должен быть убыточным?
+
0
vt313
vt313
29 травня 2023, 13:24
#
Дотационным. Это нормально.
Он выполняет социальную функцию, оценить которую крайне тяжело. А экспериментировать рискованно.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
29 травня 2023, 13:27
#
Это нормально что пенсионеры без ограничений катаются туда-суда целыми днями, а НЕ пенсионеры ездят по 6.5 грн? И за чей счёт идут дотации?
+
+30
bonv
bonv
29 травня 2023, 10:17
#
До перемоги України.
+
0
youknow
youknow
29 травня 2023, 11:54
#
Київ взагалі як окрема країна була та залишається. Поки що. Багато тарифів нижче (ні в Україні), заробітні плати вищі (в порівнянні по однакових посадах. в 3−3,5разів). Соціальна несправедливість і це не є добре.
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