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28 травня 2023, 16:04 Читать на русском

Politico: Греція та Угорщина виступили проти 11-го пакету санкцій

Греція підтримала Угорщину у блокуванні 11-го пакету санкцій, який Євросоюз планує запровадити щодо росії. Як розповіли виданню Politico п'ять європейських дипломатів, нові обмеження передбачають санкції щодо кількох грецьких компаній.

Греція підтримала Угорщину у блокуванні 11-го пакету санкцій, який Євросоюз планує запровадити щодо росії.
Фото: ipress.ua

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Що відомо

Новий пакет санкцій передбачає запровадження обмежень щодо компаній, які допомагають росії обходити санкції. Для цього влада України склала список компаній, які, на їхню думку, є «спонсорами війни».

За даними Politico, Греція та Угорщина хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені із списку санкцій. Така позиція викликала напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на початку цього тижня, де міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину. Про це розповіли кілька європейських чиновників.

За словами чотирьох дипломатів, на цій зустрічі Греція виступила проти нового пакету обмежень.

«Греція заявила, що, якщо з'являться конкретні докази порушення санкцій, вони мають бути доведені до відома зацікавлених держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім було вжито належних заходів», — заявив представник ЄС.

За словами європейського чиновника, грецькі компанії включили до списку як «спонсорів війни», незважаючи на те, що вони не порушують санкції.

Нагадаємо

Раніше Угорщина заблокувала виділення нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду світу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не схвалить виділення грошей Україні доти, доки не буде знято санкції з угорського OTP Bank.

Джерело: Мінфін
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